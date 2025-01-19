Бестемьянова предположила, что прыжковый турнир будет востребован на международном уровне

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что формат прыжковых чемпионатов среди фигуристов окажется востребован на международной арене.

«Организаторы этих соревнований — первопроходцы. Чемпионат России по прыжкам в третий раз проходит, они все время что-то придумывают, изобретают, и это прекрасно. Предполагаю, что, когда наши фигуристы выйдут на мировую арену, этот формат будет востребован, потому что это действительно очень интересно», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.