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Сегодня, 22:58

Бестемьянова предположила, что прыжковый турнир будет востребован на международном уровне

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что формат прыжковых чемпионатов среди фигуристов окажется востребован на международной арене.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Русские придумали турнир, которому нет аналогов в мире. Шоу удалось: споры во время награждения, драма в конце, а звезду Плющенко обокрали

«Организаторы этих соревнований — первопроходцы. Чемпионат России по прыжкам в третий раз проходит, они все время что-то придумывают, изобретают, и это прекрасно. Предполагаю, что, когда наши фигуристы выйдут на мировую арену, этот формат будет востребован, потому что это действительно очень интересно», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Источник: ТАСС
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