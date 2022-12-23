Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:05

Бестемьянова считает, что Худайбердиева и Базин должны забыть о бремени лидеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что чемпионам России Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину нужно думать не о бремени лидерства, а спокойно делать свою работу.

«С ними что-то не так. Может, она действительно больна, тем более сказала, что плохо себя чувствует. Но это не физика — грипп может убрать физику, но до конца программы она двигается без всякой усталости, это психология. Они в этом сезоне сильно прибавили, но я услышала, как спортсменам задают вопрос о «бремени первой пары» — не бремя надо брать, а кататься, дело свое делать. У них замечательные, прекрасные тренеры. Но они впервые на таком уровне пары выводят, у них нет опыта работы с большими спортсменами. Думаю, вопрос и в том, что они неправильно настраивают спортсменов. А Елизавете и Егору, возможно, надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, прекрасные программы, но настройки абсолютно неверные», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Худайбердиева и Базин по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на чемпионате России заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

Источник: https://tass.ru/sport/16674345
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Наталья Бестемьянова
0
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова прокомментировала победу Худайбердиевой и Базина на чемпионате России

Алиев — о чемпионате России и ошибках: «Наконец-то начал проявляться характер»