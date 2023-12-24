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Чемпионат России

Сегодня, 00:19

Бестемьянова считает заслужнной победу Петросян на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию.

«Муравьева каталась абсолютно фантастически с роскошным тройным акселем. Петросян выиграла абсолютно заслуженно: три четверных прыжка, один из которых был сорван, но это был четвертной флип — очень сложный прыжок. И она очень хороша», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделия Петросян
Наталья Бестемьянова
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