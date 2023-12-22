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Чемпионат России

Сегодня, 10:27

Бестемьянова — о падениях мужчин в короткой программе: «Это был какой-то камнепад!»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлением от выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Большое количество падений у мужчин? Так не должно быть! Это был какой-то камнепад! Очень было многих ошибок: глупых, непонятных. Конечно, люди падали не на ровном месте, а с четверных прыжков. Нужно отметить, что раньше от силы только три паренька вставляли в короткие программы два четверных, а сейчас огромное количество спортсменов так катаются: и в каскаде, и отдельно. Вырос общий уровень, что очень радует. Все усложнили программы — отсюда и ошибки», — приводит слова Бестемьяновой Metaratings.ru.

Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы у мужчин, второе место занимает Евгений Семененко, тройку сильнейших замыкает Дмитрий Алиев.

Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
Наталья Бестемьянова
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