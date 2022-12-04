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Чемпионат России

Сегодня, 20:42

Бестемьянова восторженно оценила проведение прыжкового чемпионата России по фигурному катанию

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Наталья Бестемьянова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» оценила концепцию проведения прыжкового чемпионата России по фигурному катанию.

«Мне очень интересен такой формат: и командный, и личный турниры было интересно смотреть. Кого бы выделила? Нужно отметить Камилу Валиеву, очень стабильно выступала и в командном, и в личном турнире. Прекрасно выступала Муравьева, очень мне понравился Гуменник. Абсолютное удивление вызвал Григорий Федоров, который вчера только отбирался, чтобы ему разрешили участвовать, а сегодня выиграл.

Очень понравились пары и качество исполнения элементов, которые мы видели. Кто-то выучил новые элементы, по сравнению со своей соревновательной программой. Тройной лутц Мишиной с Галлямовым, четверная подкрутка Тарасова с Морозовым — восстановили, много лет они ее не делали. И с нуля выучили фантастичную подкрутку и четверной выброс Бойкова с Козловским. Это невероятно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Камила Валиева стала победительницей соревнований. Ученица Тутберидзе в финале победила подопечную Плющенко Софью Муравьеву.

Наталья Бестемьянова
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