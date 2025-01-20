Бестемьянова заявила, что четверной аксель на публике был важен прежде всего для Дикиджи

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, что успешное исполнение четверного акселя при полных трибунах было важно прежде всего для Владислава Дикиджи.

Фигурист в третьем круге командного турнира чемпионата России по прыжкам пошел на четверной аксель, но упал при его исполнении. За неимением возможности повторить попытку фигурист пошел на аксель вне конкурса, и со второго раза прыжок ему все-таки удался.

«Мы болеем за Дикиджи, в какой бы команде он ни находился, а также за [Анастасию] Мишину с [Александром] Галлямовым, и в этот раз наши интересы совпали с результатом, и это было потрясающе, — приводит ТАСС слова Бестемьяновой. — Мне кажется, это прежде всего было важно для самого Влада — сделать четверной аксель при зрителях, чтобы весь зал увидел это вживую, а не только зрители у экранов. Чтобы люди понимали — это происходит, вот оно, и это здесь, в реальном времени. Это важно в первую очередь для Влада, потому что он, конечно же, мечтает о том, чтобы вставить этот прыжок в программу, а для этого нужно быть уверенным в том, что ты сделаешь. И дай бог ему в этом удачи».

20-летний Дикиджи является чемпионом России 2024 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при России, в финале он показал третий результат.