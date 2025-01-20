Бестемьянова заявила, что четверной аксель на публике был важен прежде всего для Дикиджи

20 января, 03:51
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, что успешное исполнение четверного акселя при полных трибунах было важно прежде всего для Владислава Дикиджи.
Фигурист в третьем круге командного турнира чемпионата России по прыжкам пошел на четверной аксель, но упал при его исполнении. За неимением возможности повторить попытку фигурист пошел на аксель вне конкурса, и со второго раза прыжок ему все-таки удался.
«Мы болеем за Дикиджи, в какой бы команде он ни находился, а также за [Анастасию] Мишину с [Александром] Галлямовым, и в этот раз наши интересы совпали с результатом, и это было потрясающе, — приводит ТАСС слова Бестемьяновой. — Мне кажется, это прежде всего было важно для самого Влада — сделать четверной аксель при зрителях, чтобы весь зал увидел это вживую, а не только зрители у экранов. Чтобы люди понимали — это происходит, вот оно, и это здесь, в реальном времени. Это важно в первую очередь для Влада, потому что он, конечно же, мечтает о том, чтобы вставить этот прыжок в программу, а для этого нужно быть уверенным в том, что ты сделаешь. И дай бог ему в этом удачи».
20-летний Дикиджи является чемпионом России 2024 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при России, в финале он показал третий результат.