Бойкова и Козловский после первого места на чемпионате России рассказали, что победа висела на волоске

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на чемпионате России в Красноярске в парном катании.

Козловский: — Представляете, мы стали двукратными чемпионами России, а даже Красноярска, в 2019-м выиграли тоже здесь. Не могу дать иной оценки кроме эмоциональной. Вы вообще такое любите: утром наш прокат висел на волоске. Из-за одинарного сальхова на тренировке утром вылетел крючок из ботинка. Эта удача, которая помогла выступить. Если я был стройнее или коньки чуть прочнее, это могло случиться в прокате. Мы схватили удачу за хвост. И заслужили эту победу.

Бойкова: — Очень рады, что вновь стали чемпионами России. Для нас это важно. Так и не поняла, зачем я допустила помарку в этом прокате. Но мы очень рады результату. Получилось, все было не зря.

Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России.

Второе место в Красноярске заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.