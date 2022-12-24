Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании

Сегодня, 14:43
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании.
Спортсмены одержали победу на чемпионате страны в Красноярске. Они набрали 150,07 балла в произвольной программе и 234,39 балла по сумме двух выступлений.
В предыдущий раз Бойкова и Козловский выигрывали чемпионат России в сезоне-2019/20, тогда турнир тоже проходил в Красноярске.
Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,88 балла), на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,60).
Сегодня, 24 декабря пройдут заключительные соревнования в женском одиночном катании — в 15.00 (мск) начнутся выступления девушек с произвольными программами.
Фигурное катание
Чемпионат России
Красноярск
Парное катание
Итоговое положение
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 234,39
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 233,88
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 218,60
4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 213,45
5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 211,44
6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 209,53
7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 208,26
8. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,12
9. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 196,18
10. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 194,19
11. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 186,73
12. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 154,42
Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 150,07
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 148,51
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 137,37
4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 136,77
5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,10
6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 134,64
7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 133,52
8. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 130,11
9. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 128,05
10. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 123,99
11. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 119,29
12. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 94,65