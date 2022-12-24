Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании.

Спортсмены одержали победу на чемпионате страны в Красноярске. Они набрали 150,07 балла в произвольной программе и 234,39 балла по сумме двух выступлений.

В предыдущий раз Бойкова и Козловский выигрывали чемпионат России в сезоне-2019/20, тогда турнир тоже проходил в Красноярске.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,88 балла), на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,60).

Сегодня, 24 декабря пройдут заключительные соревнования в женском одиночном катании — в 15.00 (мск) начнутся выступления девушек с произвольными программами.

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Парное катание

Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 234,39

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 233,88

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 218,60

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 213,45

5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 211,44

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 209,53

7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 208,26

8. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,12

9. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 196,18

10. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 194,19

11. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 186,73

12. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 154,42

Произвольная программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 150,07

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 148,51

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 137,37

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 136,77

5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,10

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 134,64

7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 133,52

8. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 130,11

9. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 128,05

10. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 123,99

11. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 119,29

12. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 94,65