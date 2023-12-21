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Чемпионат России

Сегодня, 18:14

Бойкова — об ошибке на прыжке: «Поспешила оттолкнуться. Поспешишь — людей насмешишь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились своими впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Бойкова допустила ошибку при приземлении с параллельного тройного риттбергера.

«Очень обидно, прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Из всех выступлений в этом сезоне сегодня был самый легкий, воздушный прокат, исполнен играючи. Уверен, что общего выступления помарка не испортила, но она очень обидная.
В условиях отстранения это самый главный и основополагающий турнир сезона. Единственный, который дает российскому спортсмену какой-то титул, который остается навсегда. Остальные заменяют другие турниры. Четверной выброс? Это сложный элемент. Вопрос в целесообразности. Если мы поймем, что исполнять его в программе резонно, то будем это делать», — сказал Козловский.

«Поспешила оттолкнуться на прыжке, полетела вне оси. Поспешишь — людей насмешишь. Больше так делать не надо. Как Челябинск? Прекрасно! Как всегда, арена в Челябинске очень громкая, очень приветливая, и мы рады здесь выступать», — добавила Бойкова.

За свое выступление Бойкова и Козловский набрали 78,95 балла и лидируют после двух разминок.

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