Бойкова — об ошибке на прыжке: «Поспешила оттолкнуться. Поспешишь — людей насмешишь»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились своими впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Бойкова допустила ошибку при приземлении с параллельного тройного риттбергера.

«Очень обидно, прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Из всех выступлений в этом сезоне сегодня был самый легкий, воздушный прокат, исполнен играючи. Уверен, что общего выступления помарка не испортила, но она очень обидная.

В условиях отстранения это самый главный и основополагающий турнир сезона. Единственный, который дает российскому спортсмену какой-то титул, который остается навсегда. Остальные заменяют другие турниры. Четверной выброс? Это сложный элемент. Вопрос в целесообразности. Если мы поймем, что исполнять его в программе резонно, то будем это делать», — сказал Козловский.

«Поспешила оттолкнуться на прыжке, полетела вне оси. Поспешишь — людей насмешишь. Больше так делать не надо. Как Челябинск? Прекрасно! Как всегда, арена в Челябинске очень громкая, очень приветливая, и мы рады здесь выступать», — добавила Бойкова.

За свое выступление Бойкова и Козловский набрали 78,95 балла и лидируют после двух разминок.