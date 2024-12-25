Чайковская считает, что судьи четко отработали чемпионат России по фигурному катанию

Главный тренер сборной России Елена Чайковская считает, что судейский корпус слаженно отработал чемпионат России по фигурному катанию в Омске.

«Я бы хотела действительно обратить на это внимание. Меня всегда что-то не устраивало. И часто в качестве тренера я не хотела этого касаться. Но в этот раз работа судей была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Умная бригада с пониманием ответственности за свои высказывания, за свои решения. И в ситуациях, когда у спортсменов были сбои, они не шли на поводу у каких-то условий, они ставили соответствующие оценки. Действительно объективное судейство», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Также Чайковская добавила, что хорошая работа судей это во многом заслуга нового президента федерации Антона Сихарулидзе.

Чемпионат России прошел с 19 по 21 декабря в Омске. В танцах на льду чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, в соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в женском одиночном катании выиграла Аделия Петросян, а в мужском — Владислав Дикиджи.