Чайковская восхитилась связкой фигуриста Дикиджи и его тренера Татаурова

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась впечатлениями от выступления Владислава Дикиджи на чемпионате страны.

20-летний спортсмен завоевал золотую медаль на соревнованиях в Омске в мужском одиночном катании.

«Безумно порадовал Влад Дикиджи, за которым я уже года три как слежу. И что мне особенно импонирует — эта связка с его тренером Олегом Татауровым. Прекрасным, спокойным специалистом, ведущим его к цели удивительно размеренными, ровными шагами. Олег поставил ему потрясающую технику, это очень важный момент в процессе, где участвуют два человека — спортсмен и тренер. И результат получился сумасшедший», — цитирует Чайковскую ТАСС.

В прошлом сезоне Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа «Гран-при России» и стал третьим в финале. В этом сезоне он победил на этапе «Гран-при» в Казани.