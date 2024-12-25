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Сегодня, 09:54

Чайковская восхитилась связкой фигуриста Дикиджи и его тренера Татаурова

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась впечатлениями от выступления Владислава Дикиджи на чемпионате страны.

20-летний спортсмен завоевал золотую медаль на соревнованиях в Омске в мужском одиночном катании.

«Безумно порадовал Влад Дикиджи, за которым я уже года три как слежу. И что мне особенно импонирует — эта связка с его тренером Олегом Татауровым. Прекрасным, спокойным специалистом, ведущим его к цели удивительно размеренными, ровными шагами. Олег поставил ему потрясающую технику, это очень важный момент в процессе, где участвуют два человека — спортсмен и тренер. И результат получился сумасшедший», — цитирует Чайковскую ТАСС.

В прошлом сезоне Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа «Гран-при России» и стал третьим в финале. В этом сезоне он победил на этапе «Гран-при» в Казани.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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