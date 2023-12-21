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Чемпионат России

Сегодня, 13:12

Чемпион России Букин считает, что им со Степановой занизили оценки: «Откатали лучше, а получили меньше»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий с Александрой Степановой, прокомментировал выступление своей пары в короткой программе на чемпионате России-2024 в Челябинске. Дуэт набрал за свое выступление 86,90 балла и занимает промежуточное первое место.

— Я скучал по Челябинску. Это особенный город, прекрасно украшен. Чувствуешь предновогоднее настроение. Мы ехали через центр, там красивая набережная, все подсвечивается. Мы наконец-то чувствовали себя свободно. Можно официально сказать, что вернулись к той форме, в которой были, начнем от нее отталкиваться. На сегодняшний день неплохо, но смазанное впечатление: вроде откатали лучше, а оценки получили меньше. Хотелось бы услышать конкретные замечания.

По моему опыту, обычно чемпионат России — это одна из отправных точек. Можно получить не очень высокие баллы на предыдущих соревнованиях, но на чемпионате России уже становится все хорошо, все готовы биться, драться. И подготовка очень серьезная. Прекрасно ребята катаются, все работают. Не хочется чтобы конкуренция была искусственная. Но все же мы хотим узнать, какие были ошибки. Чтобы уже с этим багажом пойти на тренировку и работать в несколько раз сильнее. Александр Жулин — сдержанный на всех парах. На ушко только сказал, что все по делу. Все понятно, все ясно, — заявил Букин журналистам.

Произвольный танец фигуристы представят в пятницу, 22 декабря. Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Александра Степанова/ Иван Букин
Иван Букин
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