Чемпионат Москвы по фигурному катанию: расписание, участники и трансляции соревнований
Чемпионат Москвы по фигурному катанию в Бибиреве завершится 9 декабря
Чемпионат Москвы-2023 по фигурному катанию пройдет с 5 по 9 декабря в Бибиреве в ледовом комплексе «Мечта». «СЭ» публикует информацию о расписании турнира, участниках и трансляциях соревнований. Время начала — московское.
Смотреть бесплатно видеотрансляции выступлений на чемпионате Москвы-2023 по фигурному катанию можно будет в прямом эфире на YouTube-канале MainStream.
Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023
5 декабря, вторник
14.00-15.45. Танцы на льду, МС, КМС, ритм-танец
16.00-17.30. Пары, КМС, короткая программа
17.45-18.15. Пары, МС, короткая программа
6 декабря, среда
14.00-17.45. Девушки, КМС, короткая программа
18.00-19.00. Мужчины, МС, короткая программа
7 декабря, четверг
14.00-16.00. Танцы на льду, МС, КМС, произвольный танец
16.15-16.50. Пары, МС, произвольная программа
17.00-18.30. Пары, КМС, произвольная программа
18.45-20.00. Мужчины, МС, произвольная программа
8 декабря, пятница
14.00-16.15. Юноши, КМС, короткая программа
16.30-18.00. Женщины, МС, короткая программа
18.15-21.45. Девушки, КМС, произвольная программа
9 декабря, суббота
12.00-15.30. Юноши, КМС, произвольная программа
15.45-17.15. Женщины, МС, произвольная программа
Список участников чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023
Женское одиночное катание
- Мария Агаева (Армия фигурного катания)
- Софья Важнова (ЦСКА)
- Анастасия Воронина (ГБУ Мосгорспорт)
- Мария Гоголева (УОР № 4)
- Елизавета Куликова (ЦСКА)
- Елизавета Медведева (Мегаспорт)
- Мария Мисник (Сокольники)
- Анастасия Морозова (ЦСКА)
- Ольга Новикова (СШ № 2)
- Мария Парамонова (ЦСКА)
- Мария Реброва (ЦСКА)
- Вероника Соболева (УОР № 4)
- Виолетта Филонец (Конек Чайковской)
- Майя Хромых (Хрустальный)
Мужское одиночное катание
- Максим Автушенко (Ангелы Плющенко)
- Кирилл Андрусик (ЦСКА)
- Петр Дубовицкий (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Марк Лукин (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Андрей Мухортов (СетПоинт)
- Даниил Овчинников (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Егор Рухин (СетПоинт)
- Тимофей Столяренко (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Григорий Федоров (ЦСКА)
Парное катание
- Дарья Бояринцева / Роман Плешков (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Елизавета Кулешова / Владимир Следь (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
- Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
Полностью ознакомиться со списком участников чемпионата Москвы-2023 можно по ссылке Telegram-канала Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.
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