Чемпионат Москвы по фигурному катанию: расписание, участники и трансляции соревнований

Чемпионат Москвы по фигурному катанию в Бибиреве завершится 9 декабря

Чемпионат Москвы-2023 по фигурному катанию пройдет с 5 по 9 декабря в Бибиреве в ледовом комплексе «Мечта». «СЭ» публикует информацию о расписании турнира, участниках и трансляциях соревнований. Время начала — московское.

Смотреть бесплатно видеотрансляции выступлений на чемпионате Москвы-2023 по фигурному катанию можно будет в прямом эфире на YouTube-канале MainStream.

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023

5 декабря, вторник

14.00-15.45. Танцы на льду, МС, КМС, ритм-танец

16.00-17.30. Пары, КМС, короткая программа

17.45-18.15. Пары, МС, короткая программа

6 декабря, среда

14.00-17.45. Девушки, КМС, короткая программа

18.00-19.00. Мужчины, МС, короткая программа

7 декабря, четверг

14.00-16.00. Танцы на льду, МС, КМС, произвольный танец

16.15-16.50. Пары, МС, произвольная программа

17.00-18.30. Пары, КМС, произвольная программа

18.45-20.00. Мужчины, МС, произвольная программа

8 декабря, пятница

14.00-16.15. Юноши, КМС, короткая программа

16.30-18.00. Женщины, МС, короткая программа

18.15-21.45. Девушки, КМС, произвольная программа

9 декабря, суббота

12.00-15.30. Юноши, КМС, произвольная программа

15.45-17.15. Женщины, МС, произвольная программа

Список участников чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023

Женское одиночное катание

Мария Агаева (Армия фигурного катания)

Софья Важнова (ЦСКА)

Анастасия Воронина (ГБУ Мосгорспорт)

Мария Гоголева (УОР № 4)

Елизавета Куликова (ЦСКА)

Елизавета Медведева (Мегаспорт)

Мария Мисник (Сокольники)

Анастасия Морозова (ЦСКА)

Ольга Новикова (СШ № 2)

Мария Парамонова (ЦСКА)

Мария Реброва (ЦСКА)

Вероника Соболева (УОР № 4)

Виолетта Филонец (Конек Чайковской)

Майя Хромых (Хрустальный)

Мужское одиночное катание

Максим Автушенко (Ангелы Плющенко)

Кирилл Андрусик (ЦСКА)

Петр Дубовицкий (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Марк Лукин (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Андрей Мухортов (СетПоинт)

Даниил Овчинников (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Егор Рухин (СетПоинт)

Тимофей Столяренко (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Григорий Федоров (ЦСКА)

Парное катание

Дарья Бояринцева / Роман Плешков (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Елизавета Кулешова / Владимир Следь (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Полностью ознакомиться со списком участников чемпионата Москвы-2023 можно по ссылке Telegram-канала Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.

Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России