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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию 2024/2025: место проведения турнира

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Омске
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Чемпионат России по фигурному катанию-2025 состоится с 19 по 22 декабря в Омске на «G-Drive Арене».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/2025 состоится с 19 по 22 декабря.

Соревнование впервые организует Омск, турнир пройдет на «G-Drive Арене». Этот стадион является домашним для хоккейного клуба «Авангард» и ранее принимал этап «Гран-при России» по фигурному катанию.

На ЧР-2025 заявлены по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Призовой фонд чемпионата России с прошлого года не изменился: за первое место спортсмен получает 2,5 миллиона рублей, за серебряную награду — 1,5 миллиона рублей, за бронзу — 1 миллион рублей.

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Транслировать чемпионат России будет Первый канал. В полном объеме соревнования покажут на сайте канала 1tv.ru и видеохостинге RUTUBE. Часть прокатов можно смотреть в прямом эфире на ТВ.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции отдельных дней турнира. Расписание и результаты чемпионата России в актуальном виде доступны в разделе на нашем сайте.

Фигурное катание
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