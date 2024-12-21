Произвольная программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн

Сегодня, 17:00
В Омске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.
Итоговые результаты мужского одиночного катания:
Далее выступят:
Владислав Дикиджи
Роман Савосин
Дмитрий Алиев
Глеб Лутфуллин
Петр Гуменник
Марк Кондратюк
Результаты короткой программы у мужчин:
1. Марк Кондратюк — 105,04
2. Петр Гуменник — 102,65
3. Глеб Лутфуллин — 97,85
4. Дмитрий Алиев — 97,78
5. Роман Савосин — 97,56
6. Владислав Дикиджи — 96,28
7. Макар Игнатов — 96,22
8. Даниил Самсонов — 91,09
9. Евгений Семененко — 90,93
10. Иван Попов — 89,98
11. Михаил Терновский — 88,95
12. Андрей Мозалев — 85,05
13. Матвей Ветлугин — 77,48
14. Егор Рухин — 76,99
15. Николай Угожаев — 67,44
16. Григорий Федоров — 64,28
17. Артур Даниелян — 62,88
18. Даниил Постарнаков — 56,21