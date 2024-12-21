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Фигурное катание
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Сегодня, 17:00

Произвольная программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн

Владислав Маслов
Корреспондент
Фигурист Марк Кондратюк
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Омске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.

Итоговые результаты мужского одиночного катания:

  1. Евгений Семененко — 281,65
  2. Макар Игнатов — 273,57
  3. Даниил Самсонов — 263,96
  4. Иван Попов — 262,19
  5. Андрей Мозалев — 252,72
  6. Матвей Ветлугин — 245,83
  7. Михаил Терновский — 244,47
  8. Николай Угожаев — 223,35
  9. Григорий Федоров — 220,43
  10. Артур Даниелян — 210,72
  11. Егор Рухин -201,99
  12. Даниил Постарнаков — 173,64

Далее выступят:

Владислав Дикиджи

Роман Савосин

Дмитрий Алиев

Глеб Лутфуллин

Петр Гуменник

Марк Кондратюк

Софья Муравьева, Аделия Петросян и&nbsp;Софья Акатьева. Чемпионат России: Петросян выиграла короткую программу, победа Мишиной и Галлямова, триумф Степановой и Букина. Онлайн-трансляция дня

Результаты короткой программы у мужчин:

1. Марк Кондратюк — 105,04

2. Петр Гуменник — 102,65

3. Глеб Лутфуллин — 97,85

4. Дмитрий Алиев — 97,78

5. Роман Савосин — 97,56

6. Владислав Дикиджи — 96,28

7. Макар Игнатов — 96,22

8. Даниил Самсонов — 91,09

9. Евгений Семененко — 90,93

10. Иван Попов — 89,98

11. Михаил Терновский — 88,95

12. Андрей Мозалев — 85,05

13. Матвей Ветлугин — 77,48

14. Егор Рухин — 76,99

15. Николай Угожаев — 67,44

16. Григорий Федоров — 64,28

17. Артур Даниелян — 62,88

18. Даниил Постарнаков — 56,21

Фигурное катание
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