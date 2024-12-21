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Сегодня, 12:50

Произвольная программа женщин на чемпионате России: онлайн результаты

Сергей Разин
корреспондент
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Омске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.

Результаты произвольной программы у женщин (лайв):

1. Софья Чаплыгина — 188,72

2. Дарья Третьякова — 183,81

3. Екатерина Анисимова — 174,21

4. Камилла Нелюбова — 169,04

5. Людмила Фурсова — 167,77

6. Яна Битюшкова — 159,77

Результаты короткой программы у женщин:

1. Аделия Петросян — 85,78

2. Алина Горбачева — 77,57

3. Анна Фролова — 75,01

4. Ксения Гущина — 73,38

5. Дарья Садкова — 73,15

6. Софья Муравьева — 73,10

7. Вероника Яметова — 71,94

8. Софья Акатьева — 71,62

9. Ксения Синицына — 69,99

10. Софья Важнова — 67,78

11. Мария Агаева — 67,74

12. Елизавета Куликова — 65,58

13. Софья Чаплыгина — 62,69

14. Дарья Третьякова — 61,30

15. Камилла Нелюбова — 60,53

16. Екатерина Анисимова — 56,16

17. Людмила Фурсова — 50,06

18. Яна Битюшкова — 49,75

Прокаты третьего соревновательного дня продолжаются. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Алина Горбачева, Аделия Петросян, Анна Фролова. Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
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