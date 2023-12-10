Чемпионат России по фигурному катанию 2024: даты проведения турнира в 2023 году

Сегодня, 16:30
С 21 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинск пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024. Спортсмены выступят со своими номерами на ледовой арене «Трактор».
22 декабря, пятница
23 декабря, суббота
24 декабря, воскресенье
* В программе возможны изменения.
Победители чемпионата России по фигурному катанию получат по 2,5 миллиона рублей. Вице-чемпионы — 1,5 миллиона, бронзовые призеры — 1 миллион рублей.
Ознакомиться подробнее с основной информацией о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию 2024 можно на сайте «СЭ».