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Чемпионат России

Сегодня, 17:20

Чемпионат России по фигурному катанию 2024: место проведения соревнований в 2023 году

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фигурист Евгений Семененко.
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 состоится с 21 по 24 декабря 2023 года в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Вместимость спортивного комплека составляет примерно 7500 мест.

Чемпионат страны пройдет в Челябинске в четвертый раз. Ранее здесь проходили турниры в сезонах 1992/93, 2016/17 и 2020/21.

Участники чемпионата России по фигурному катанию 2024 выступят в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду и в парном катании.

Первый канал и онлайн-сервис Okko будут транслировать в прямом эфире видеотрансляции прокатов чемпионата России.

Ознакомиться подробнее с главной информацией о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию 2024 в Челябинске можно на сайте «СЭ».

Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Егор Базин. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
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