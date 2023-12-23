Чемпионат России: сколько получат фигуристы за победу и медали на турнире

Соревновательная часть чемпионата России завершится в субботу, 23 декабря. В этот день будет разыграно два комплекта наград: в женском одиночном и в парном катании. Ранее определились победители и призеры национального первенства в танцах на льду и среди мужчин.

Победители и призеры соревнований, помимо медалей, получат денежные награды. Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не изменится — об этом в июле сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган, отметив, что суммы остались на том же уровне. На пресс-конфенции перед стартом чемпионата России представители федерации также уточнили, что выплаты будут такими же, как и в прошлом году.

«Выплаты сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы была мотивация. Она, наверное, больше, чем во всех других видах спорта. Победители получат 2,5 миллиона рублей, за второе — 1,5, за третье — миллион. Достаточно большие призовые», — заявил Коган журналистам.

Таким образом, победители чемпионата страны заработают по 2,5 миллиона рублей. Выплаты сформированы на деньги партнеров ФФККР.

Первое место — 2,5 миллиона рублей

Второе место — 1,5 миллиона рублей

Третье место — 1 миллион рублей

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