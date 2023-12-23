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Чемпионат России

Сегодня, 14:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольной программы женщин

Женщины выступят с произвольными программами на чемпионате России 23 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024, который проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор», завершится в субботу, 23 декабря. Выступления женщин закроют соревновательную часть турнира. Фигуристки представят свои произвольные программы и определят победительницу и призерок турнира. Начало — 15.00 по московскому времени. Порядок выхода на лед женщин можно узнать здесь.

После короткой программы лидирует Камила Валиева — она набрала 81,85 балла за свой прокат. На втором месте Аделия Петросян (79,06), тройку сильнейших замыкает Софья Муравьева (78,33).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию третьего дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Армен Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьева
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