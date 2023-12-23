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Чемпионат России

23 декабря, 23:45

Чемпионат России: список всех победителей и призеров у женщин

Петросян впервые в карьере выиграла чемпионат России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мария Бутырская.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Елена Соколова.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Ирина Слуцкая.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Аделина Сотникова.
Фото Ольга Бенар
Анна Щербакова.
Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»
Евгения Медведева.
Фото Ольга Бенар, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Ольга Бенар, «СЭ»
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Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию-2024 в Челябинске. Это первая победа в карьере 16-летней фигуристки.

Рекордсменкой в женском одиночном катании по количеству побед является Мария Бутырская — на ее счету шесть титулов. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди женщин.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в женском одиночном катании:

  • Сезон: 2023/2024. Победитель: Аделия Петросян. Серебряный призер: Софья Муравьева. Бронзовый призер: Камила Валиева.
  • Сезон: 2022/2023. Победитель: Софья Акатьева. Серебряный призер: Камила Валиева. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
  • Сезон: 2021/2022. Победитель: Александра Трусова. Серебряный призер: Анна Щербакова. Бронзовый призер: Аделия Петросян.
  • Сезон: 2020/2021. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Камила Валиева. Бронзовый призер: Александра Трусова.
  • Сезон: 2019/2020. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Алёна Косторная. Бронзовый призер: Александра Трусова.
    Анна Щербакова.
    Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»
  • Сезон: 2018/2019. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Александра Трусова. Бронзовый призер: Алёна Косторная.
  • Сезон: 2017/2018. Победитель: Алина Загитова. Серебряный призер: Мария Сотскова. Бронзовый призер: Алёна Косторная.
  • Сезон: 2016/2017. Победитель: Евгения Медведева. Серебряный призер: Алина Загитова. Бронзовый призер: Мария Сотскова.
    Евгения Медведева.
    Фото Ольга Бенар, «СЭ»
  • Сезон: 2015/2016. Победитель: Евгения Медведева. Серебряный призер: Елена Радионова. Бронзовый призер: Анна Погорилая.
  • Сезон: 2014/2015. Победитель: Елена Радионова. Серебряный призер: Елизавета Туктамышева. Бронзовый призер: Евгения Медведева.
  • Сезон: 2013/2014. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Юлия Липницкая. Бронзовый призер: Елена Радионова.
  • Сезон: 2012/2013. Победитель: Елизавета Туктамышева. Серебряный призер: Елена Радионова. Бронзовый призер: Аделина Сотникова.
    Елизавета Туктамышева.
    Фото Ольга Бенар, «СЭ»
  • Сезон: 2011/2012. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Юлия Липницкая. Бронзовый призер: Алёна Леонова.
  • Сезон: 2010/2011. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Алёна Леонова. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
  • Сезон: 2009/2010. Победитель: Ксения Макарова. Серебряный призер: Алёна Леонова. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
    Аделина Сотникова.
    Фото Ольга Бенар
  • Сезон: 2008/2009. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Елизавета Туктамышева. Бронзовый призер: Катарина Гербольдт.
  • Сезон: 2007/2008. Победитель: Ксения Доронина. Серебряный призер: Нина Петушкова. Бронзовый призер: Ольга Найденова.

  • Сезон: 2006/2007. Победитель: Ксения Доронина. Серебряный призер: Александра Иевлева. Бронзовый призер: Елена Соколова.

    Елена Соколова.
    Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

  • Сезон: 2005/2006. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Виктория Волчкова. Бронзовый призер: Лилия Биктагирова.

  • Сезон: 2004/2005. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Елена Соколова. Бронзовый призер: Лилия Биктагирова.
  • Сезон: 2003/2004. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Кристина Обласова.
  • Сезон: 2002/2002. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Татьяна Басова.
  • Сезон: 2001/2002. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
    Ирина Слуцкая.
    Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
  • Сезон: 2000/2001. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Виктория Волчкова. Бронзовый призер: Мария Бутырская.
  • Сезон: 1999/2000. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
  • Сезон: 1998/1999. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
  • Сезон: 1997/1998. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Елена Соколова.
  • Сезон: 1996/1997. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ольга Маркова. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
  • Сезон: 1995/1996. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Ольга Маркова.
  • Сезон: 1995/1996. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Ольга Маркова.
    Мария Бутырская.
    Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
  • Сезон: 1994/1995. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ольга Маркова. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
  • Сезон: 1993/1994. Победитель: Ольга Маркова. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
  • Сезон: 1992/1993 . Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Воробьёва. Бронзовый призер: Татьяна Рачкова.
Фигурное катание
Аделия Петросян
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