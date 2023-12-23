Чемпионат России: список всех победителей и призеров в парном катании
Мишина и Галлямов стали двукратными чемпионами России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию-2024 в Челябинске. Это вторая победа в карьере фигуристов: они также выигрывали в сезоне 2021/2022.
Рекордсменами в парном катании по количеству побед являются Марина Ельцова/Андрей Бушков и Елена Бережная/Антон Сихарулидзе: обе пары побеждали по 4 раза. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди спортивных пар.
Список всех победителей и призеров чемпионата России в парном катании
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Сезон: 2023/2024. Победители: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Серебряные призеры: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бронзовые призеры: Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
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Сезон: 2022/2023. Победители: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Серебряные призеры: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Бронзовые призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сезон: 2021/2022. Победители: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Серебряные призеры: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бронзовые призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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Сезон: 2020/2021. Победители: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Серебряные призеры: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бронзовые призеры: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
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Сезон: 2019/2020. Победители: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Серебряные призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бронзовые призеры: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»
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Сезон: 2018/2019. Победители: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Серебряные призеры: Наталья Забияко/Александр Энберт. Бронзовые призеры: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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Сезон: 2017/2018. Победители: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Серебряные призеры: Ксения Столбова/Федор Климов Бронзовые призеры: Наталья Забияко/Александр Энберт.
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Сезон: 2016/2017. Победители: Ксения Столбова/Федор Климов. Серебряные призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бронзовые призеры: Наталья Забияко/Александр Энберт.
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Сезон: 2015/2016. Победители: Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Серебряные призеры: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Бронзовые призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сезон: 2014/2015. Победители: Ксения Столбова/Федор Климов. Серебряные призеры: Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бронзовые призеры: Юко Кавагути/Александр Смирнов.
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Сезон: 2013/2014. Победители: Ксения Столбова/Федор Климов. Серебряные призеры: Вера Базарова/Юрий Ларионов. Бронзовые призеры: Мария Выгалова/Егор Закроев.
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Сезон: 2012/2013. Победители: Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Серебряные призеры: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Бронзовые призеры: Ксения Столбова/Федор Климов.
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Сезон: 2011/2012. Победители: Вера Базарова/Юрий Ларионов. Серебряные призеры: Ксения Столбова/Федор Климов. Бронзовые призеры: Анастасия Мартюшева/Алексей Рогонов.
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Ксения Столбова/Федор Климов.
Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»
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Сезон: 2010/2011. Победители: Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Серебряные призеры: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Бронзовые призеры: Вера Базарова/Юрий Ларионов.
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Сезон: 2009/2010. Победители: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Серебряные призеры: Мария Мухортова/Максим Траньков. Бронзовые призеры: Вера Базарова/Юрий Ларионов.
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Сезон: 2008/2009. Победители: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Серебряные призеры: Мария Мухортова/Максим Траньков. Бронзовые призеры: Любовь Илюшечкина/Нодари Майсурадзе.
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Сезон: 2007/2008. Победители: Юко Кавагути/Александр Смирнов. Серебряные призеры: Мария Мухортова/Максим Траньков. Бронзовые призеры: Арина Ушакова/Сергей Карев.
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Сезон: 2006/2007. Победители: Мария Мухортова/Максим Траньков. Серебряные призеры: Юлия Обертас/Сергей Славнов. Бронзовые призеры: Елена Ефаева/Алексей Меньшиков.
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Сезон: 2005/2006. Победители: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Серебряные призеры: Юлия Обертас/Сергей Славнов. Бронзовые призеры: Мария Мухортова/Максим Траньков.
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Сезон: 2004/2005. Победители: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Юлия Обертас/Сергей Славнов.
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Сезон: 2003/2004. Победители: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Юлия Обертас/Сергей Славнов.
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Сезон: 2002/2003. Победители: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Юлия Обертас/Алексей Соколов.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Сезон: 2001/2002. Победители: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Серебряные призеры: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин. Бронзовые призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов.
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Сезон: 2000/2001. Победители: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.
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Сезон: 1999/2000. Победители: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.
Елена Бережная/Антон Сихарулидзе.
Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, архив «СЭ»
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Сезон: 1998/1999. Победители: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Серебряные призеры: Мария Петрова/Алексей Тихонов. Бронзовые призеры: Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.
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Сезон: 1997/1998. Победители: Марина Ельцова/Андрей Бушков. Серебряные призеры: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Бронзовые призеры: Оксана Казакова/Артур Дмитриев.
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Сезон: 1996/1997. Победители: Марина Ельцова/Андрей Бушков. Серебряные призеры: Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Бронзовые призеры: Евгения Шишкова/Вадим Наумов.
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Сезон: 1995/1996. Победители: Евгения Шишкова/Вадим Наумов. Серебряные призеры: Марина Ельцова/Андрей Бушков. Бронзовые призеры: Оксана Казакова/Артур Дмитриев.
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Сезон: 1994/1995. Победители: Марина Ельцова/Андрей Бушков. Серебряные призеры: Мария Петрова/Антон Сихарулидзе. Бронзовые призеры: Наталья Крестьянинова/Алексей Торчинский.
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.
Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, архив «СЭ»
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Сезон: 1993/1994. Победители: Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Серебряные призеры: Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев. Бронзовые призеры: Евгения Шишкова/Вадим Наумов.
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Сезон: 1992/1993. Победители: Марина Ельцова/Андрей Бушков. Серебряные призеры: Елена Тобыш/Сергей Смирнов. Бронзовые призеры: Наталья Крестьянинова/Алексей Торчинский.