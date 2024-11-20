Чемпионат России по фигурному катанию 2025: даты и место проведения соревнований

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 18 по 23 декабря в Омске

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 18 по 23 декабря 2024 года. Турнир состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе — короткая и произвольная программы у мужчин, женщин и спортивных пар, а также ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.

В прямом эфире следить за прокатами бесплатно можно на Первом канале и на его сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Действующими чемпионами страны являются Аделия Петросян среди женщин, Евгений Семененко среди мужчин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов среди спортивных пар, Александра Степанова — Иван Букин среди танцевальных дуэтов.