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Сегодня, 10:00

Чемпионат России по фигурному катанию: даты и время начала соревнований по дням

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Спортсмены выступят в одиночном мужском и женском катании, парном катании, в танцах на льду.

Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию (московское время):

18 декабря, среда

Жеребьевка порядка выступления в коротких программах и ритм-танце

19 декабря, четверг

10.00. Танцы на льду. Ритм-танец

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

15.25. Мужчины. Короткая программа

20 декабря, пятница

10.15. Танцы на льду. Произвольный танец

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа

15.25. Женщины. Короткая программа

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа

14.55. Мужчины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Фигурное катание
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