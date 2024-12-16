Чемпионат России по фигурному катанию: даты и время начала соревнований по дням

Сегодня, 10:00
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Спортсмены выступят в одиночном мужском и женском катании, парном катании, в танцах на льду.
Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.
Жеребьевка порядка выступления в коротких программах и ритм-танце
10.00. Танцы на льду. Ритм-танец
13.00. Спортивные пары. Короткая программа
15.25. Мужчины. Короткая программа
10.15. Танцы на льду. Произвольный танец
13.35. Спортивные пары. Произвольная программа
15.25. Женщины. Короткая программа
11.45. Женщины. Произвольная программа
14.55. Мужчины. Произвольная программа
10.30. Показательные выступления