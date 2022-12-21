Чемпионат России по фигурному катанию: кто выступит в парном катании

С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023. Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду. Среди спортивных пар к участию допущено не более 12 дуэтов.

Действующими чемпионами России являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Варвара Черемных — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

К выступлениям в чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которые соревновались в турнирах по программе мастеров спорта (МС), на основании суммы очков, набранных на этих турнирах.