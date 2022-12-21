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Сегодня, 11:00

Чемпионат России по фигурному катанию: кто участвует в танцах на льду

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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С 20 по 25 декабря в Красноярске проходит чемпионат России по фигурному катанию-2023. Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду. Среди танцевальных дуэтов к участию допущено не более 15 дуэтов.

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Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Александра Степанова и Иван Букин.

Список участников:

Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

К выступлениям в чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которые соревновались в турнирах по программе мастеров спорта (МС), на основании суммы очков, набранных на этих турнирах.

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