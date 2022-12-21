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Чемпионат России

Сегодня, 14:00

Чемпионат России по фигурному катанию: участники турнира в женском одиночном катании

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023. Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду. Из женщин к участию в чемпионате допущено не более 18 фигуристок-одиночниц.

Действующей чемпионкой России является Камила Валиева. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не выступит на соревнованиях, так как пропускает сезон из-за восстановления после операции.

Камила Валиева. Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

К выступлениям на чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которые соревновались в турнирах по программе мастеров спорта (МС), на основании суммы очков, набранных в этих турнирах.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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