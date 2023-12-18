Чемпионат России по фигурному катанию: место проведения

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря

С 21 по 24 декабря в Челябинске на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор» пройдет чемпионат России по фигурному.

Именно здесь состоялся первый чемпионат России после распада СССР. За всю историю соревнований Челябинск принимал турнир три раза: 1992/93, 2016/17 и 2020/21. В этом сезона будет четвертый раз, когда чемпионат пройдет в административном центре Челябинской области.

Также осенью 2021-го года на льду арены «Трактор» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России.

Арена в Центральном районе на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска вмещает 7,5 тысячи зрителей.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию доступно в материале «СЭ».

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