Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в парном катании

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске с 19 по 22 декабря. В турнире примут участие фигуристы, которые показали лучшие результаты на этапах серии «Гран-при России». В соревнованиях заявлены восемь спортивных пар. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в парном катании:

Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.