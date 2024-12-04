Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в танцах на льду

Опубликован состав участников в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию 2025

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске с 19 по 22 декабря. В турнире примут участие фигуристы, которые показали лучшие результаты на этапах серии «Гран-при России». В соревнованиях заявлены 15 танцевальных дуэтов. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в танцах на льду:

Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/ДариоЧиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.