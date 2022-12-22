Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 22 декабря

В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят короткие программы, танцоры выступят с ритм-танцами.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, ритм танец — 10:00

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

3 — Влада Павленина/Александр Алексанян

4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий

5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка

6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко

8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка

11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд

12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин

14 — Александра Прокопец/Александр Васькович

15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Мужчины, короткая программа — 12:30

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Артур Даниелян

2 — Глеб Лутфуллин

3 — Андрей Мозалев

4 — Андрей Анисимов

5 — Евгений Семененко

6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин

8 — Артем Ковалев

9 — Дмитрий Алиев

10 — Петр Гуменник

11 — Алексей Ерохов

12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин

14 — Роман Атояр

15 — Макар Игнатов

16 — Илья Яблоков

17 — Илья Попов

Пары, короткая программа — 16:00

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов

3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко

4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Вторая разминка

5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец

6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков

Третья разминка

9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов

11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков