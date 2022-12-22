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Чемпионат России

Сегодня, 06:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 22 декабря

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят короткие программы, танцоры выступят с ритм-танцами.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, ритм танец — 10:00

Порядок выступлений:

Первая разминка
1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3 — Влада Павленина/Александр Алексанян
4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка
6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка
11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд
12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин
14 — Александра Прокопец/Александр Васькович
15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Мужчины, короткая программа — 12:30

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Артур Даниелян
2 — Глеб Лутфуллин
3 — Андрей Мозалев
4 — Андрей Анисимов
5 — Евгений Семененко
6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин
8 — Артем Ковалев
9 — Дмитрий Алиев
10 — Петр Гуменник
11 — Алексей Ерохов
12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин
14 — Роман Атояр
15 — Макар Игнатов
16 — Илья Яблоков
17 — Илья Попов

Пары, короткая программа — 16:00

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов
3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко
4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Вторая разминка

5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец
6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков

Третья разминка

9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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