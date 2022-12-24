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Чемпионат России

Сегодня, 06:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание и результаты соревнований 24 декабря

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В субботу, 24 декабря, в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день спортивные пары и женщины представят свои произвольные программы.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Пары, произвольные программы — 12:30

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Варвара Черемных — Даниил Бутенко

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

4. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Третья разминка

9. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

10. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

11. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Женщины, произвольные программы — 15:00

Первая разминка

1. Виктория Нестерова

2. Агнета Латушкина

3. Виктория Федянина

4. Мария Парамонова

5. Алина Горбачева

Вторая разминка

6. Ксения Гущина

7. Анна Фролова

8. София Захарова

9. Анастасия Зинина

10. Софья Самоделкина

11. Вероника Яметова

Третья разминка

12. Ксения Синицына

13. Аделия Петросян

14. Камила Валиева

15. Софья Муравьева

16. Елизавета Туктамышева

17. Софья Акатьева

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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