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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. В четверг, 19 декабря, пары и мужчины покажут короткие программы, а танцоры — ритм-танец. «СЭ» публикует расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России 19 декабря (четверг)

10.00. Танцы на льду. Ритм-танец

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

15.25. Мужчины. Короткая программа

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. В эфире Первого канала запланирован только повтор мужской короткой программы в 00.10 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

Фигурное катание
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