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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 20 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию продолжится 20 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2024/2025 проходит на «G-Drive Арене» в Омске. В пятницу, 20 декабря, будут определены призеры в танцах на льду и парах, а у женщин запланирована короткая программа. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.

Трансляцию ведет Первый канал на сайте 1tv.ru и странице в RUTUBE. Также прокаты женщин можно смотреть в телеэфире.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию на 20 декабря (московское время):

  • 10.15. Танцы на льду. Произвольный танец — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE
  • 13.35. Спортивные пары. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE
  • 15.25. Женщины. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня чемпионата России 20 декабря.

Мужчины и женщины представят произвольные программы в субботу, 21 декабря. Турнир в Омске завершится показательными выступлениями в воскресенье, 22 декабря.

Фигурное катание
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