Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 20 декабря

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Чемпионат России по фигурному катанию 2024/2025 проходит на «G-Drive Арене» в Омске. В пятницу, 20 декабря, будут определены призеры в танцах на льду и парах, а у женщин запланирована короткая программа. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.
Трансляцию ведет Первый канал на сайте 1tv.ru и странице в RUTUBE. Также прокаты женщин можно смотреть в телеэфире.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня чемпионата России 20 декабря.
Мужчины и женщины представят произвольные программы в субботу, 21 декабря. Турнир в Омске завершится показательными выступлениями в воскресенье, 22 декабря.