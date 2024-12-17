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Сегодня, 13:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований мужчин — даты и время начала

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у мужчин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании

19 декабря, четверг

15.25. Мужчины. Короткая программа

21 декабря, суббота

14.55. Мужчины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Фигурное катание
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