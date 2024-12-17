Сегодня, 13:00
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у мужчин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. «СЭ» публикует расписание соревнований.
15.25. Мужчины. Короткая программа
14.55. Мужчины. Произвольная программа
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.