Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у мужчин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании

19 декабря, четверг

15.25. Мужчины. Короткая программа

21 декабря, суббота

14.55. Мужчины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.