Сегодня, 17:00
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе парного катания — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В соревнованиях заявлены восемь спортивных пар.
«СЭ» публикует расписание соревнований.
13.00. Спортивные пары. Короткая программа
13.35. Спортивные пары. Произвольная программа
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.