Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе парного катания — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В соревнованиях заявлены восемь спортивных пар.

«СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в парном катании

19 декабря, четверг

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

20 декабря, пятница

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.