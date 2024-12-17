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Сегодня, 17:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований пар — даты и время начала

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится в Омске
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе парного катания — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В соревнованиях заявлены восемь спортивных пар.

«СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в парном катании

19 декабря, четверг

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

20 декабря, пятница

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация
Фигурное катание
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