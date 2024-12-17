Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене» в Омске. В программе танцев на льду — ритм-танец, произвольный танец и показательные выступления. В соревнованиях заявлены 15 танцевальных дуэтов. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в танцах на льду

19 декабря, четверг

10.00. Танцы на льду. Ритм-танец

20 декабря, пятница

10.15. Танцы на льду. Произвольный танец

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.