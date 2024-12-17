Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у женщин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в женском одиночном катании

20 декабря, пятница

15.25. Женщины. Короткая программа

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристок можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.