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Сегодня, 15:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований женщин — даты и время начала

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у женщин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России 2025 в женском одиночном катании

20 декабря, пятница

15.25. Женщины. Короткая программа

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления

В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристок можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация
Фигурное катание
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