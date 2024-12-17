Сегодня, 15:00
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у женщин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует расписание соревнований.
15.25. Женщины. Короткая программа
11.45. Женщины. Произвольная программа
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристок можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.