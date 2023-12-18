Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание турнира

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет с 21 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Турнир состоится на ледовой арене имени В. К. Белоусова «Трактор». Публикуем расписание соревнований.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024:

21 декабря, четверг

11.00. Танцы на льду, ритм-танец
13.30. Мужчины, короткая программа
16.15. Церемония открытия
17.00. Пары, короткая программа

22 декабря, пятница

11.00. Танцы на льду, произвольный танец
13.45. Мужчины, произвольная программа
17.00. Женщины, короткая программа

23 декабря, суббота

12.30. Пары, произвольная программа
15.00. Женщины, произвольная программа

24 декабря, воскресенье

10.30. Церемония награждения
11. 30. Показательные выступления

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь, новости, статьи и спортсмены

Фигурное катание
0
Читайте также
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чемпионат России по фигурному катанию: даты проведения

Чемпионат России по фигурному катанию: место проведения