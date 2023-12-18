Чемпионат России по фигурному катанию: расписание турнира

Сегодня, 12:00
С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Турнир состоится на ледовой арене имени В. К. Белоусова «Трактор». Публикуем расписание соревнований.
11.00. Танцы на льду, ритм-танец
13.30. Мужчины, короткая программа
16.15. Церемония открытия
17.00. Пары, короткая программа
11.00. Танцы на льду, произвольный танец
13.45. Мужчины, произвольная программа
17.00. Женщины, короткая программа
12.30. Пары, произвольная программа
15.00. Женщины, произвольная программа
10.30. Церемония награждения
11. 30. Показательные выступления
Чемпионат России по фигурному катанию: календарь, новости, статьи и спортсмены