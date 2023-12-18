Чемпионат России по фигурному катанию: расписание турнира

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет с 21 по 24 декабря

С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Турнир состоится на ледовой арене имени В. К. Белоусова «Трактор». Публикуем расписание соревнований.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024:

21 декабря, четверг

11.00. Танцы на льду, ритм-танец

13.30. Мужчины, короткая программа

16.15. Церемония открытия

17.00. Пары, короткая программа

22 декабря, пятница

11.00. Танцы на льду, произвольный танец

13.45. Мужчины, произвольная программа

17.00. Женщины, короткая программа

23 декабря, суббота

12.30. Пары, произвольная программа

15.00. Женщины, произвольная программа

24 декабря, воскресенье

10.30. Церемония награждения

11. 30. Показательные выступления

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