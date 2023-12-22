Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольного танца

Танцоры откроют второй соревновательный день на чемпионате России в Челябинске

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря, в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Программу второго соревновательного дня откроют танцоры, которые представят свои произвольные танцы. Начало выступлений — в 11.00 по московскому времени.

После ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин. Они набрали за свое выступление 86,90 балла. На втором месте идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29), тройку лидеров замыкают Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В случае победы Александра Степанова и Иван Букин станут трехкратными чемпионами страны.

Порядок выступлений танцоров в произвольном танце:

Первая разминка

1. Ксения Краусова — Даниил Корочкин

2. Полина Усова — Михаил Антонов

3. Варвара Курносенко — Федор Варламов

4. Александра Прокопец — Александр Васькович

5. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Вторая разминка

6. Дарья Савкина — Александр Вахнов

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. София Качушкина — Марк Волков

9. Софья Тютюнина — Матвей Грачев

10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Третья разминка

11. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

12. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

13. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

14. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

15. Александра Степанова — Иван Букин

Жеребьевка, которая была заявлена накануне, отменена. Спортсмены будут выступать в обратном порядке согласно результатам по итогам ритм-танца.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация