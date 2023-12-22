Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольного танца

Сегодня, 11:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря, в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Программу второго соревновательного дня откроют танцоры, которые представят свои произвольные танцы. Начало выступлений — в 11.00 по московскому времени.
После ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин. Они набрали за свое выступление 86,90 балла. На втором месте идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29), тройку лидеров замыкают Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).
Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В случае победы Александра Степанова и Иван Букин станут трехкратными чемпионами страны.
Порядок выступлений танцоров в произвольном танце:
1. Ксения Краусова — Даниил Корочкин
2. Полина Усова — Михаил Антонов
3. Варвара Курносенко — Федор Варламов
4. Александра Прокопец — Александр Васькович
5. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
6. Дарья Савкина — Александр Вахнов
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. София Качушкина — Марк Волков
9. Софья Тютюнина — Матвей Грачев
10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
11. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
12. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
13. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
14. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
15. Александра Степанова — Иван Букин
Жеребьевка, которая была заявлена накануне, отменена. Спортсмены будут выступать в обратном порядке согласно результатам по итогам ритм-танца.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация