Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание соревнований 21 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 стартовал в четверг, 21 декабря. Турнир проходит на ледовой арене «Трактор». Программу соревнований открыли танцевальные дуэты, которые покажут свои ритм-танцы. Их выступления начнутся в 11:00. Всего на лед выйдет 15 пар.

Далее выступят мужчины с короткими программами. Начало турнира назначено на 13:30. К участию заявлено всего 18 фигуристов.

И завершат первый соревновательный день выступления спортивных пар. Их прокаты начнутся в 17:00. В парном катании к участию было допущено всего 12 спортивных пар, однако в конечном итоге на первенстве страны выступит только 11 дуэтов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Расписание соревнований 21 декабря

11:00. Танцы на льду, ритм-танец — Сайт Первого канала, Okko Sport

13:30. Мужчины, короткая программа. Сайт Первого канала, Okko Sport

17:00. Пары, короткая программа — Сайт Первого канала, Okko Sport

* Время начала трансляций — московское.