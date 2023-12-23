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Чемпионат России

Сегодня, 06:30

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание соревнований 23 декабря

Выступления пар откроют третий день чемпионата России по фигурному катанию-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 завершится в субботу, 23 декабря. Программу третьего соревновательного дня откроют спортивные пары, которые покажут свои произвольные танцы и разыграют третий комплект медалей национального чемпионата. Далее на лед выйдут женщины с произвольными программами и также определят победительницу и призерок.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию третьего дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Время начала соревнований и расписание трансляций 23 декабря

12:30. Пары, произвольная программа — Сайт Первого канала, Okko Sport.

15:00. Женщины, произвольная программа — Сайт Первого канала, Okko Sport; в эфире Первого канала

Время начала трансляций — московское.

Полное расписание турнира и состав участников доступны в материале «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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