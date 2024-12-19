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Сегодня, 14:25

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция короткой программы мужчин

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 стартует 19 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 стартовал в четверг, 19 декабря. Соревнования проходят на льду «G-Drive Арены» в Омске. Сегодня мужчины покажут короткие программы. Начало — в 15.25 по московскому времени.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru и странице канала в RUTUBE. В эфире Первого канала запланирован повтор короткой программы в 0.10 20 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

Состав участников чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании доступен в нашем материале.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Фигурное катание
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