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Сегодня, 12:20

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция короткой программы пар

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 стартует 19 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 стартовал сегодня, 19 декабря. Турнир проходит на льду «G-Drive Арены» в Омске. В четверг спортивные пары покажут короткие программы. Начало — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru и странице канала в RURUBE. В эфире Первого канала трансляция и повтор короткой программы в парном катании не запланированы.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

Состав участников чемпионата России 2025 в парном катании доступен в нашем материале.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Фигурное катание
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