Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция показательных выступлений

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 на льду «G-Drive Арены» в Омске завершается 22 декабря. В воскресенье состоятся показательные выступления фигуристов и церемония награждения.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2025 22 декабря (воскресенье)

9.30. Церемония награждения

10.30. Показательные выступления

время — московское

Показательные номера призеров чемпионата России и лучших фигуристов в полном объеме покажут на Первом канале, его сайте 1tv.ru и странице на хостинге RUTUBE. Кроме того, трансляцию покажут в бесплатном пакете всех стриминговых сервисов.

В показательных выступлениях участвуют фигуристы, занявшие места с первого по пятое в каждом виде соревнований (мужчины, женщины, спортивные пары и танцы на льду).