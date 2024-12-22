Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция показательных выступлений

Сегодня, 09:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2025 на льду «G-Drive Арены» в Омске завершается 22 декабря. В воскресенье состоятся показательные выступления фигуристов и церемония награждения.
Показательные номера призеров чемпионата России и лучших фигуристов в полном объеме покажут на Первом канале, его сайте 1tv.ru и странице на хостинге RUTUBE. Кроме того, трансляцию покажут в бесплатном пакете всех стриминговых сервисов.
В показательных выступлениях участвуют фигуристы, занявшие места с первого по пятое в каждом виде соревнований (мужчины, женщины, спортивные пары и танцы на льду).