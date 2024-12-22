Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 09:00

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция показательных выступлений

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 завершается 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 на льду «G-Drive Арены» в Омске завершается 22 декабря. В воскресенье состоятся показательные выступления фигуристов и церемония награждения.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2025 22 декабря (воскресенье)

  • 9.30. Церемония награждения
  • 10.30. Показательные выступления
  • время — московское

Показательные номера призеров чемпионата России и лучших фигуристов в полном объеме покажут на Первом канале, его сайте 1tv.ru и странице на хостинге RUTUBE. Кроме того, трансляцию покажут в бесплатном пакете всех стриминговых сервисов.

В показательных выступлениях участвуют фигуристы, занявшие места с первого по пятое в каждом виде соревнований (мужчины, женщины, спортивные пары и танцы на льду).

Фигурное катание
Читайте также
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Экипаж найденного на Камчатке Ан-2 рассказал подробности аварийной посадки
Два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Крейсер ВМС США ошибочно сбил истребитель F/A-18 в небе над Красным морем
Сегодня
Вчера
Неделя