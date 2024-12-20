Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольного танца в танцах на льду

Чемпионат России по фигурному катанию проходит на «G-Drive Арене» в Омске. В первом заходе в пятницу, 20 декабря, танцевальными дуэтами будет представлена произвольная программа в танцах на льду.

Прокаты начнутся в 10.15 по московскому времени. В прямом эфире соревнования будет показывать Первый канал на своем сайте и странице в видеохостинге RUTUBE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию прокатов чемпионата России 20 декабря.

После ритм-танца тройку лидеров составляют Александра Степанова/Иван Букин (85,62 балла), Ирина Хавронина/Девид Нарижный (83,96), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (83,55).

Состав участников чемпионата России 2025 доступен в нашем материале. С расписанием соревнований также можно ознакомиться в матч-центре «СЭ».

На предыдущем чемпионате России в танцах на льду в третий раз национальное золото выиграли Александра Степанова и Иван Букин.