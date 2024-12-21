Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольной программы мужчин

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 принимает «G-Drive Арена» в Омске. В субботу, 21 декабря, мужчины представят произвольные программы. Начало — в 14.55 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в субботу, 21 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на ресурсах Первого канала — сайте 1tv.ru и странице в хостинге RUTUBE. Также произвольную программу в мужском одиночном катании покажут в телеэфире с 15.00 мск.

По результатам короткой программы лидирует Марк Кондратюк (105,04), на втором месте — Петр Гуменник (102,65), замыкает тройку Глеб Лутфуллин (97,85).

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео