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Сегодня, 09:55

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция ритм-танца в танцах на льду

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. В четверг, 19 декабря танцевальные дуэты представят ритм-танец. Начало — в 10.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. В эфире Первого канала трансляция и повтор ритм-танца не запланированы.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Состав участников чемпионата России 2025 в танцах на льду доступен в нашем материале.

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Фигурное катание
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