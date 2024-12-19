Кондратюк выиграл короткую программу на чемпионате России в Омске

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем короткой программы на чемпионате России в Омске.

21-летний спортсмен набрал 105,04 балла.

Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).

В субботу, 21 декабря мужчины выступят с произвольной программой. Начало — в 14.55 по московскому времени. Чемпионат России в Омске проходит с 19 по 22 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Короткая программа

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 105,04 балла

2. Петр Гуменник — 102,65

3. Глеб Лутфуллин — 97,85

4. Дмитрий Алиев — 97,78

5. Роман Савосин — 97,56

6. Владислав Дикиджи — 96,28