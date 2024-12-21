Владислав Дикиджи стал чемпионом России по фигурному катанию-2025

Сегодня, 17:55
Фигурист Владислав Дикиджи победил на чемпионате России-2025 в Омске в мужском одиночном катании.
20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.
Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).
Дикиджи впервые стал чемпионом России. В прошлом году турнир выиграл Евгений Семененко.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Мужчины. Итоговое положение. Топ-10
1. Владислав Дикиджи — 297,10 балла
2. Глеб Лутфуллин — 283,02
3. Евгений Семененко — 281,65
4. Петр Гуменник — 278,29
5. Марк Кондратюк — 274,07
6. Макар Игнатов — 273,57
7. Даниил Самсонов — 263,96
8. Иван Попов — 262,19
9. Дмитрий Алиев — 258,91
10. Роман Савосин — 254,16