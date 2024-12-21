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Сегодня, 17:55

Владислав Дикиджи стал чемпионом России по фигурному катанию-2025

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Владислав Дикиджи победил на чемпионате России-2025 в Омске в мужском одиночном катании.

20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).

Дикиджи впервые стал чемпионом России. В прошлом году турнир выиграл Евгений Семененко.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Мужчины. Итоговое положение. Топ-10

1. Владислав Дикиджи — 297,10 балла

2. Глеб Лутфуллин — 283,02

3. Евгений Семененко — 281,65

4. Петр Гуменник — 278,29

5. Марк Кондратюк — 274,07

6. Макар Игнатов — 273,57

7. Даниил Самсонов — 263,96

8. Иван Попов — 262,19

9. Дмитрий Алиев — 258,91

10. Роман Савосин — 254,16

9
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
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